Зеленський сподівається на підтримку європейських прагнень України під час головування Франції в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрона з початком головування Франції в Раді Європи.

"Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці України та Європейського Союзу, зокрема у сфері безпеки", - написав Зеленський у твіттер-акаунті в суботу.