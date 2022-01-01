Події

14:57 01.01.2022

Зеленський сподівається на підтримку європейських прагнень України під час головування Франції в Раді ЄС

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Зеленський сподівається на підтримку європейських прагнень України під час головування Франції в Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрона з початком головування Франції в Раді Європи.

"Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС та подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень України та подальше поглиблення співпраці України та Європейського Союзу, зокрема у сфері безпеки", - написав Зеленський у твіттер-акаунті в суботу.

Теги: #зеленський #франція #рада_європи
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