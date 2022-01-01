В Україні вводиться в дію закон про основи національного спротиву

У суботу, 1 січня, в Україні вводиться в дію закон "Про основи національного спротиву", ухвалений Верховною Радою в липні 2021 року.

Відповідно до закону, національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави, що включає в себе комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до забезпечення військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Водночас загальне керівництво національним спротивом здійснює Верховний головнокомандувач збройними силами - президент України.

Складовими національного спротиву є територіальна оборона (ТО), рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву. Безпосереднє керівництво ТО здійснює Головнокомандувач ЗСУ через командувача силами то ЗСУ.

Законопроект передбачає, що в рамках системи ТО можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань спротиву повинна належати Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, а керівництво рухом спротиву здійснюватиме командувач ССО.

Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування – 1 серпня 2021 року, і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

Як повідомлялося, за президентський законопроект №5557 "Про засади національного спротиву" у другому читанні і в цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні 16 липня. 29 липня Зеленський підписав закон.