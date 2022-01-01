Події

11:06 01.01.2022

В Україні вводиться в дію закон про основи національного спротиву

1 хв читати
В Україні вводиться в дію закон про основи національного спротиву

У суботу, 1 січня, в Україні вводиться в дію закон "Про основи національного спротиву", ухвалений Верховною Радою в липні 2021 року.

Відповідно до закону, національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави, що включає в себе комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до забезпечення військової безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

Водночас загальне керівництво національним спротивом здійснює Верховний головнокомандувач збройними силами - президент України.

Складовими національного спротиву є територіальна оборона (ТО), рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву. Безпосереднє керівництво ТО здійснює Головнокомандувач ЗСУ через командувача силами то ЗСУ.

Законопроект передбачає, що в рамках системи ТО можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань спротиву повинна належати Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, а керівництво рухом спротиву здійснюватиме командувач ССО.

Закон набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування – 1 серпня 2021 року, і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

Як повідомлялося, за президентський законопроект №5557 "Про засади національного спротиву" у другому читанні і в цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні 16 липня. 29 липня Зеленський підписав закон.

Теги: #закон #спротив
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:33 29.12.2021
На засіданні Кабміну ухвалено проект Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування"

На засіданні Кабміну ухвалено проект Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування"

07:07 24.12.2021
Китай відповість на ухвалення в США закону про заборону імпорту товарів, вироблених у Сіньцзяні

Китай відповість на ухвалення в США закону про заборону імпорту товарів, вироблених у Сіньцзяні

06:59 22.12.2021
У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

У Франції в січні замість "санітарної перепустки" може бути запроваджено "вакцинна"

11:42 20.12.2021
Після ухвалення закону про множинне громадянство Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо – Арахамія

Після ухвалення закону про множинне громадянство Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо – Арахамія

12:03 18.12.2021
Зеленський підписав закон про спецумови оподаткування резидентів "Дія City"

Зеленський підписав закон про спецумови оподаткування резидентів "Дія City"

20:11 17.12.2021
Зеленський підписав закон про військових капеланів

Зеленський підписав закон про військових капеланів

18:02 16.12.2021
Рада ухвалила закон про захист населення від шкідливого впливу тютюну

Рада ухвалила закон про захист населення від шкідливого впливу тютюну

20:02 15.12.2021
Рада відправила на доопрацювання законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги

Рада відправила на доопрацювання законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги

19:21 15.12.2021
Стефанчук підписав закон, який спрощує набуття громадянства іноземцям, які захищали Україну

Стефанчук підписав закон, який спрощує набуття громадянства іноземцям, які захищали Україну

15:29 14.12.2021
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про фінпослуги та фінкомпанії

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про фінпослуги та фінкомпанії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

Зеленський привітав українців із новим роком

Зеленський у неділю обговорить із Байденом питання безпеки

Зеленський призначив Олексія Сухачова директором ДБР

ОСТАННЄ

В Україні за минулу добу на пожежах загинули 12 людей

Американська актриса Бетті Вайт померла на 100-му році життя

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

У 2022 році українських військових направлять на навчання до 13 країн

Супроводжуючим дозволили вільний вхід до аеропорту "Бориспіль" за наявності масок чи респіраторів

Колишні посли США в РФ закликають Вашингтон оприлюднити підготовлені у разі нападу РФ на Україну санкції

Подружжя Порошенків привітало українців із новим роком одночасно з Зеленським

Зеленський призначив Галушкіна командувачем сил тероборони ЗС України

На Донбасі в результаті трьох обстрілів російських найманців загинув український військовий

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА