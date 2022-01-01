Події

08:22 01.01.2022

В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

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В Україні за добу виявили 5 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 6 073 людини, 190 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 5 026 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали 6 073 людини, 190 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 31 грудня в Україні зафіксовано 5 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74); 52 166 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 осіб, другу дозу 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 особи, бустерну дозу - 552 особи. Також за минулу добу госпіталізовано - 1 554 особи; летальних випадків - 190; одужало – 6 073 особи", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 31 грудня виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, 30 грудня повідомлялося про 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 29 грудня виявили 5 454 нові випадки захворювання на СOVID-19, 28 грудня виявили 2 248 СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 нових випадків захворювання СOVID-19, 26 грудня виявили 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 25 грудня виявили 5 276 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 грудня за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 грудня виявили 7 312 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 грудня виявили 6 363 нові випадки захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 672 675 осіб; одужало – 3 474 931 особа; летальних випадків - 96 089.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 осіб, з них отримали першу дозу – 14 713 309 осіб, отримали дві дози – 13 734 741 особа, отримали додаткову дозу – 4 063 особи, бустерну дозу – 5 452 особи. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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