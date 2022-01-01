Події

08:15 01.01.2022

Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

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Байден має намір у неділю обговорити з Зеленським російську тематику

Президент США Джозеф Байден, як очікується, у неділю проінформує президента України Володимира Зеленського про заплановані переговори за участю РФ з питань безпеки, повідомляє Associated Press.

"У Байдена запланована телефонна розмова з президентом України... У Білому домі повідомляють, що обидва лідери планують обговорити підготовку до майбутніх дипломатичних контактів (за участю РФ - ІФ)", - пише агентство.

Йдеться про заплановані на січень переговори РФ і США з безпекової тематики, а також про контакти РФ з НАТО та ОБСЄ.

Раніше Зеленський повідомив про заплановані на неділю, 2 січня, переговори з президентом США Джозефом Байденом, на яких обговорюватимуться безпекові питання.

 

 

Теги: #сша #зеленський #байден #україна
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