Події

22:34 31.12.2021

У Рівному на ходу спалахнув тролейбус, постраждалих немає, рятувальники ліквідували пожежу

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У Рівному на ходу спалахнув тролейбус, постраждалих немає, рятувальники ліквідували пожежу

У Рівному у п'ятницю ввечері на ходу спалахнув тролейбус, постраждалих немає, рятувальники ліквідували пожежу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"31 січня о 19:54 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про спалах у тролейбусі за маршрутом номер 10 по вулиці Соборній у місті Рівному", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що спалах відбувся під аркою переднього колеса, яке вони швидко ліквідували.

Серед пасажирів жертв і постраждалих немає.

Наголошується, що вогнем пошкоджено арку переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

 

 

 

Теги: #рівне #пожежа #тролейбус
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