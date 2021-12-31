У Рівному на ходу спалахнув тролейбус, постраждалих немає, рятувальники ліквідували пожежу

У Рівному у п'ятницю ввечері на ходу спалахнув тролейбус, постраждалих немає, рятувальники ліквідували пожежу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"31 січня о 19:54 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про спалах у тролейбусі за маршрутом номер 10 по вулиці Соборній у місті Рівному", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що спалах відбувся під аркою переднього колеса, яке вони швидко ліквідували.

Серед пасажирів жертв і постраждалих немає.

Наголошується, що вогнем пошкоджено арку переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.