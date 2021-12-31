В Одесі поліція посилила охорону публічної безпеки та порядку

В Одесі правоохоронці посилили охорону публічної безпеки та порядку, правопорядок забезпечать понад 1,5 тис. поліцейських, гвардійці та представники громадських формувань, повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.

"Навколо святкова атмосфера, громада святкує Новий рік і ми з вами маємо бути максимально скоординованими та націленими на безпеку людей, аби ніщо не затьмарило свята й громадяни були в цілковитій безпеці", - сказав голова Нацполіції Одеської області Микола Семенишин.

Він зазначив, що правоохоронці патрулюватимуть місця, де відбуватимуться святкові заходи, вулиці міста, площі, парки та сквери. Безпосередньо в місцях новорічних гулянь працюватиме поліція діалогу, а в Головному управлінні Нацполіції – ситуаційний центр, який аналізуватиме та координуватиме роботу всіх підрозділів, що заступили на чергування.

Зазначається, що охорону правопорядку забезпечать понад 1,5 тис. поліцейських, гвардійці та представники громадських формувань.