Події

16:52 31.12.2021

Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

1 хв читати
Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

Україна продовжить оборонятися проти російської агресії, навіть якщо західні партнери віддадуть перевагу політиці умиротворення, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна захищалася від російської агресії, що триває вже майже вісім років. Не будучи членом НАТО. Ми вміємо захищатися. Якщо Захід вагається й обирає умиротворення, ми все одно захищатимемо себе, своє право на існування й обиратимемо своє власне майбутнє", - написав Кулеба в соцмережі Twitter у п'ятницю.

 

Теги: #мзс #кулеба
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 29.12.2021
МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

20:11 28.12.2021
У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

14:22 24.12.2021
Україна має брати участь у консультаціях з питань євроатлантичної безпеки - Кулеба

Україна має брати участь у консультаціях з питань євроатлантичної безпеки - Кулеба

20:41 23.12.2021
Кулеба обговорив із Боррелем безпекову ситуацію України

Кулеба обговорив із Боррелем безпекову ситуацію України

16:57 23.12.2021
Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

Заява Путіна про нібито підготовку Україною "воєнної операції" на Донбасі не відповідає дійсності - МЗС України

07:21 23.12.2021
Кулеба: Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це

Кулеба: Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це

19:43 22.12.2021
Кулеба назвав шість наскрізних тем, над якими працюватиме українська дипломатія у 2022 році

Кулеба назвав шість наскрізних тем, над якими працюватиме українська дипломатія у 2022 році

12:53 21.12.2021
Із упровадженням системи Nazovni МЗС повністю оцифрує політику економічної дипломатії - Кулеба

Із упровадженням системи Nazovni МЗС повністю оцифрує політику економічної дипломатії - Кулеба

14:25 18.12.2021
Кулеба: завдяки активній дипломатії Україна стримала російську ескалацію навесні і мобілізувала партнерів восени

Кулеба: завдяки активній дипломатії Україна стримала російську ескалацію навесні і мобілізувала партнерів восени

11:22 17.12.2021
У 2021 році з полону було звільнено 37 українців – Кулеба

У 2021 році з полону було звільнено 37 українців – Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військовослужбовці у 2022 році пройдуть навчання у 13 країнах

Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

В Україні за добу виявили 7 029 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 8 609 людей, 209 померли

Байден попередив Путіна про готовність рішуче відреагувати у разі нападу РФ на Україну, закликав до деескалації

ОСТАННЄ

Українські військовослужбовці у 2022 році пройдуть навчання у 13 країнах

ОАСК зареєстрував позов Азарова до СБУ та РНБО з вимогою виключення із санкційного списку

Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль та гроші – опитування

Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

Зеленський затвердив положення про проходження військової служби у лавах СЗР

Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

На литовсько-білоруському кордоні встановлено 150 км колючого дроту та 10 км стаціонарних загорож, щоб стримати потік нелегалів

Багато країн зустрінуть Новий рік без феєрверків і традиційних масових заходів через COVID-19

Підліток, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельним результатом, постане перед судом - прокуратура

В Україні другий день поспіль усі області виконують епідвимоги до "жовтої зони" – МОЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА