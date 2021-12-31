Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

Україна продовжить оборонятися проти російської агресії, навіть якщо західні партнери віддадуть перевагу політиці умиротворення, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна захищалася від російської агресії, що триває вже майже вісім років. Не будучи членом НАТО. Ми вміємо захищатися. Якщо Захід вагається й обирає умиротворення, ми все одно захищатимемо себе, своє право на існування й обиратимемо своє власне майбутнє", - написав Кулеба в соцмережі Twitter у п'ятницю.