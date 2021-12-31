Верховний Суд визнав правоту Порошенка у справі за позовом Шарія

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виграв у Верховному Суді справу за позовом блогера Анатолія Шарія, який вимагав від екс-президента спростування заяви про те, що Шарій "не український журналіст і працює на Росію".

Як повідомляє прес-служба "Євросолідарності" у п'ятницю, відповідну постанову оприлюднено у Реєстрі судових рішень.

"Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п’ятого президента України невідомий у юрбі людей запитав: "чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?". Порошенко відповів: "Аж ніяк. Бо Шарій – не український журналіст… Тому що він працює на Росію", - наголошується у повідомленні.

У ньому уточнюється, що 13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Петра Порошенка щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.

"Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов’язав Петра Порошенка спростувати цю інформацію, розмістивши спростування в "Урядовому кур’єрі", а також заплатити 1 537 гривень судового збору", - пояснюють у політсилі.

Там нагадують, що 28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.

"Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції – без змін", - наголошують.