Зеленський затвердив положення про проходження військової служби у лавах СЗР

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний документ №690/2021 разом із зазначеним положенням розміщено на сайті глави держави.

"Це положення визначає порядок проходження військової служби особами сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України (далі — військовослужбовці), виконання військового обов’язку в запасі та особливості проходження військової служби в особливий період", - ідеться у положенні.

Уточнюється, що зазначений документ застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням у Службі зовнішньої розвідки України особами офіцерського складу кадрової військової служби до переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільненням із військової служби.

Документ також регулює перелік армійських звань, які присвоюють військовослужбовцям СЗР, а також граничний вік перебування військовослужбовців на службі у мирний час. При цьому зазначено, що військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, підлягають звільненню у запас або у відставку.

Положення також встановлює порядок надання військовослужбовцям відпусток, проходження ними атестацій, звільнення з військової служби та особливості виконання військового обов'язку в особливі періоди.

Указ президента про затвердження положення набуває чинності з дня його опублікування.