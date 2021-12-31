Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

Органи досудового слідства з 2014 року розслідували понад 2 тис. справ щодо збанкрутілих банків, наразі слідство триває у 450 справах, повідомив Офіс генерального прокурора у дебютному звіті про результати відповідних кримінальних розслідувань.

Згідно з документом, про щоквартальну публікацію якого Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) домовилися в межах останнього оновлення меморандуму за програмою stand by у листопаді, у 2021 році Офіс генпрокурора встановив збитків на 5 млрд грн, скерував до суду 16 обвинувальних актів, а також знешкодив шість злочинних груп.

Окрім того, зазначається, що у 2021 році за фактами незаконних угод з активами збанкрутілих банків слідство підтвердило завдані збитки більше ніж на 8 млрд грн, арештовано власність на 2 млрд грн.

У звіті Офіс генпрокурора нагадав інформацію щодо окремих банків:

ПриватБанк (Київ) – повідомлено про підозру у розтраті 8,2 млрд грн голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій, у розтраті 136 млн грн – колишньому голові правління та двом чиновникам;

VAB Банк (Київ) – завершено досудове розслідування у справі про стабілізаційний кредит у розмірі 1,2 млрд грн, 14 підозрюваних продовжують ознайомлюватися з результатами розслідування;

КБ "Стандарт" (Київ) – до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього голови наглядової ради банку за фактом розтрати 476,8 млн грн;

банк "Національний кредит" (Київ) – триває суд щодо колишнього голови правління про заподіяння 3,6 млн грн збитків, уже відшкодовано понад 728 тис. грн;

банк "Порто-Франко" (Одеса) – триває суд щодо двох екс-власників банку, які вивели із нього понад 0,5 млрд грн;

банк "Аркада" (Київ) – два позови щодо відшкодування 92 млн грн подано до суду, триває слідство щодо 14 колишніх співробітників банку та пов'язаних із ними осіб;

Діамантбанк (Київ) – колишньому голові правління вручено повідомлення про підозру щодо розтрати 20 млн грн, справу скеровано до суду, ще трьом членам кредитного комітету банку повідомлено про підозру;

банк "Старокиївський" (Київ) – триває слідство в одному кримінальному провадженні, ще одне закрито;

банк "Даніель" (Київ) – суд закрив кримінальне провадження, заявлено цивільний позов на 56 млн грн;

банк "Родовід" (Київ) – підозрюваний у розтраті 325 млн грн колишній заступник голови правління перебуває у розшуку, кримінальне провадження зупинено;

банк "Хрещатик" (Київ) – слідство триває, пред'явлено позови про розтрату 65 млн грн;

АКБ "Капітал" (Донецьк, Київ) – слідство триває, заявлено позов про відшкодування 19,5 млн грн;

банк "Укоопспілка" (Київ) – слідство триває, заявлено позов про відшкодування 35 млн грн;

Платинум Банк (Київ) – слідство триває, заявлено позов щодо відшкодування збитків на 150,9 млн грн;

CityСommerce Bank (Київ) – завершено досудове розслідування.

Як повідомлялося, згідно з оновленим меморандумом України з МВФ за програмою stand-by, до кінця грудня 2021 року Офіс генпрокурора має оприлюднити піврічний звіт про результати кримінальних розглядів щодо колишніх власників, менеджерів та пов'язаних осіб збанкрутілих із 2014 року банків. У цьому звіті має бути зазначено агреговані дані про кількість осіб, щодо яких було проведено розслідування та яких було засуджено, а також розмір штрафів та відшкодування збитків.

Наступним за часом структурним маяком у цьому напрямі зазначено оприлюднення до кінця лютого 2022 року комплексного стратегічного документа та плану дій щодо повернення активів збанкрутілих банків.