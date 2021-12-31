Кабмін уповноважив Мінцифри блокувати платежі за програмою "єПідтримка"

Кабінет Міністрів уповноважив Міністерство цифрової трансформації України блокувати платежі за програмою "єПідтримка" в разі порушення умов програми.

"У разі отримання інформації, зокрема від правоохоронних органів, про порушення суб'єктом господарювання умов, визначених цим порядком, Мінцифри блокує участь у програмі "єПідтримка" таких суб'єктів господарювання", - зазначено в постанові Кабміну.

Як повідомлялося, згідно з ухваленими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку було додано книжки.