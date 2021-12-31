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08:12 31.12.2021

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 286,5 млн

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Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 286,5 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці зросла до 286 млн 515 тис. 43, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 429 тис. 595 людей.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія і Бразилія.

Лідерство за кількістю захворілих і померлих зберігають США, де виявлено 54 млн 252 тис. 641 інфікованого COVID-19. Кількість летальних випадків становить 824 тис. 343.

Друге місце за кількістю захворілих посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 сягнула 34 млн 838 тис. 804, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 481 тис. 80 осіб.

На третьому місці перебуває Бразилія, де коронавірусом заразилися 22 млн 281 тис. 649 людей, з них померли 619 тис. 249.

Портал Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних щодо найважливіших світових подій, повідомив, що коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становив на ранок п'ятниці 698,7. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 533 людини, Індії - 344, Бразилії - 2 тис. 882.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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