31 грудня: Яке сьогодні свято

31 грудня весь світ готується зустрічати Новий 2022 рік.

Редакція ІА "Інтерфакс-Україна" вітає вас зі світлим зимовим святом і бажає міцного здоров'я та успіхів у всіх починаннях. Нехай Новий рік принесе вам багато радості та приємних моментів!

Отже, сьогодні, у сучасній традиції – передсвято Нового року, під час якого розпочинаються урочистості щодо зустрічі наступного. У дванадцяту ніч закінчується Йоль, у мусульман починається свято Дев'ятнадцятого дня місяця Шарафа. У Шотландії святкують Хогманай, новий рік у шотландському національному стилі. Напередодні Нового року, 31 грудня, у багатьох католицьких країнах відзначатимуть День Святого Сильвестра. Також сьогодні День стежок, усипаних конфетті та блискітками, День схвалення рішення, Завершення фінансового року та День загальної години миру.

Церковне свято:

Віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського.

Святитель Модест був настоятелем обителі Великого Феодосія, заснованої в IV столітті в Палестині. У цей період на Палестину та Сирію напали війська перського царя Хозроя. Його воїни, об'єднавшись із іудеями, вбили близько 90 тис. християн та зруйнували їхні храми. Взяли в полон Єрусалимського патріарха Захарію разом із іншими християнами та Хрестом Господнім. Тоді святому Модесту доручили керувати Єрусалимською Церквою. Він із честю поховав убитих ченців і разом із Олександрійським патріархом відновив зруйновані християнські святині.

Через 14 років Захарія разом із Хрестом Господнім повернувся з полону та посів своє місце. Після смерті патріарха Модеста був поставлений на його посаду. Помер святий у 637 році на 97 році життя.

День Святого Сильвестра

За легендою, в 314 році нашої ери Папа Римський Сильвестр I виловив жахливого монстра - старозавітного змія Левіафана. Вважалося, що у 1000 році цей монстр вирветься на волю та знищить світ. На щастя, цього не сталося — Сильвестр змія переміг і людей образити не дав.

Помер Сильвестр напередодні нового 336 року, 31 грудня 335 року. День смерті його вшановується як день Святого Сильвестра.

У кожній країні – свої традиції дня святого Сильвестра та передодня Нового року. В Австрії, наприклад, є звичай вигулювати цього дня свиню на повідцю, сподіваючись, що цей обряд принесе успіх. А в Німеччині заведено ворожити на свинці або олові: метал у старій ложці розтоплюють над полум'ям свічки і виливають у холодну воду, а потім за формою застиглого металу намагаються зрозуміти, що чекає того, хто ворожить у наступному році. Втім, ворожать не лише німці.

Одне з найстаріших свят останнього дня року – шотландський Хогманай, який має язичницьке коріння і, ймовірно, з'явився ще до дня святого Сильвестра. У Шотландії останній день року асоціюється з вогнем– смолоскипною ходою, феєрверками, фаєр-шоу та ритуальними спаленнями опудал. У новорічну ніч шотландці ходять у гості до друзів та сусідів, при цьому особлива увага приділяється першому гостю, який переступив поріг будинку після опівночі. Зазвичай такий гість приносить символічний подарунок, який обіцяє господарям удачу: монетку, хліб, сіль, гілочку вічнозеленого дерева.

Дванадцята ніч

Дванадцятої ночі закінчується Йоль. Дванадцята ніч – це ніч народження нового року, нового життєвого циклу.

О дванадцятій ночі ворота світів відкриті, і всі їх жителі збираються в місці святкування Йоля, щоб веселим бенкетом вітати нове життя. Вважається, що це найбільш мирний час у році, коли навіть злі духи гідні поваги, вітання та святкового частування.

Існує повір'я, що свічки у вінку Йоля мають горіти всю ніч. Горіння свічок, їх світло і тепло принесуть у будинок щастя та вдачу.

Традиції:

31 грудня у народі називають Новоліттям. Старий рік йде, новий приходить. Так і в житті починається новий життєвий етап.

Удень прибирають у будинку, сміття збирають і викидають у багаття, розведене на вулиці. Так можна очистити будинок від усього поганого, що було минулого року

У новорічну, найбільш магічну ніч підбивають підсумки минулого року і думають про майбутнє.

У цей день:

1695 - В Англії започаткували податок на вікна. Щоб не платити, деякі з мешканців заклали їх цеглою;

1807 - Празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер презентував перший у Європі проект кінної залізниці;

1857 - Указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошене місто Оттава;

1869 - Британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на семиметровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу;

1938 - В Індіанаполісі вперше представили алкотестер;

1943 - Житомир був остаточно звільнений від німецько-фашистських загарбників;

1968 - Випробувальний політ здійснив перший у світі надзвуковий пасажирський літак Ту-144;

1989 - У Києві відкрито першу ділянку 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").

1990 - На зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова;

1992 - Припинила існування Чехословаччина. З 1 січня 1993 року у Європі з'явилися дві нові суверенні республіки - Чеська і Словацька;

1999 - Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації; виконувачем обов'язків президента призначено Володимира Путіна;

2004 - На Тайвані відкрили хмарочос Тайбей 101, найвищий на той час у світі - 509 метрів.

Прикмети:

Чим сильніші сьогодні морози, тим менші у майбутньому снігопади та хуртовини;

Погода цього дня віщує погоду в червні;

Східний чи південно-західний вітер принесе потепління;

Сніг не скрипить під ногами — чекай на відлигу.

Іменини: Зоя, Марк, Михайло.