РНБО у 2021 році провела 36 засідань і розглянула 150 питань

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) провела у 2021 році 36 засідань і розглянула 150 питань, розповів секретар відомства Олексій Данілов.

"Я давав звіт, як голова Ради національної безпеки та оборони, за підсумками діяльності РНБО за 2021 рік. 36 засідань ми провели цього року. Це найбільша кількість засідань за весь час незалежності нашої держави. Було розглянуто 150 питань та, відповідно, 90 указів президента країна побачила з урахуванням тих ситуацій, що були на наших засіданнях", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у четвер.