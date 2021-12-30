РНБО розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами санкцій проти громадян України

Рада національної безпеки і оборони під час засідання в четвер розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами запроваджених проти громадян України персональних санкцій, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Розглядалося питання синхронізації санкцій з нашими партнерами в разі запровадження санкцій проти громадян України", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в четвер.

Він уточнив, що це необхідно для того, щоб посилювати співпрацю в цьому питанні.