Події

19:26 30.12.2021

РНБО розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами санкцій проти громадян України

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РНБО розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами санкцій проти громадян України

Рада національної безпеки і оборони під час засідання в четвер розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами запроваджених проти громадян України персональних санкцій, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Розглядалося питання синхронізації санкцій з нашими партнерами в разі запровадження санкцій проти громадян України", - сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в четвер.

Він уточнив, що це необхідно для того, щоб посилювати співпрацю в цьому питанні.

Теги: #снбо #санкції #синхронізація
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