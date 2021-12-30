ОАСК відкрив провадження за позовом втеклого президента Януковича проти ВР щодо визнання факту його самоусунення з посади в 2014 році

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України, повідомила представник ВР у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

"Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноваження) на прийняття актів про самоусунення президента України", - написала Совгиря у Telegram у четвер.

Вона зазначила, що суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 о 10:15.

"В ухвалі суду зазначено, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація)", - додала Совгиря.