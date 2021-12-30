Франція готується до зустрічі Нового року в умовах пандемії

Усталена у французів традиція в новорічну ніч збиратися компаніями, танцювати до ранку й обійматися та цілуватися під час Нового року цього разу не відповідає реальності з поширенням у країні надзвичайно заразного штаму "омікрон", зазначає в четвер телеканал BFMTV.

Канал нагадує, що напередодні у Франції було зареєстровано рекорд заражень COVID-19 із початку пандемії – 208 тис. випадків.

Водночас зазначається, що новорічна ніч 2021 року супроводжуватиметься меншою кількістю обмежень, ніж у 2020 році, коли, крім комендантської години з 20:00 до 6:00, були закриті бари та ресторани.

BFMTV нагадав своїм глядачам і читачам, що можна, а що заборонено в ніч Святого Сильвестра, як у Франції часто називають переддень Нового року за однойменним релігійним святом, яке відзначають у католицьких країнах 31 грудня.

Минулого року уряд рекомендував французам не збиратися на святкування Нового року компаніями понад шість осіб. Цього разу влада не назвала точної цифри учасників новорічних застіль, обмежившись рекомендацією не збиратися великими компаніями та перед зустріччю зробити тести на коронавірус.

Представляючи нові антиковідні заходи уряду 17 грудня, прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив: "Чим менше людей, тим менший ризик".

Ще одне послаблення: цієї новорічної ночі не встановлюють комендантської години. І це всупереч зробленим на початку грудня рекомендаціям Наукової ради, яка закликала до жорстких обмежень під час зустрічі Нового року, уточнює телеканал.

Цього року бари та ресторани будуть відкриті 31 грудня. Оголошена заборона на споживання у цих закладах напоїв стоячи почне діяти лише з понеділка й триватиме три тижні.

Водночас у барах та ресторанах заборонені танці. Захід вжито, щоб дотриматися справедливості щодо дискотек, закриття яких продовжили на три тижні.

Святкувати у закладах Новий рік до ранку парижанам цього разу не вдасться. Столична префектура поліції розпорядилася, щоб усі питні точки закрилися о 2:00.

Крім того, минулої середи було оголошено про відновлення в Парижі обов'язкового носіння масок на відкритому повітрі у зв'язку з високим рівнем зараження COVID-19.