Прогноз погоди на Новий рік

Цьогоріч 31 грудня особливо приємно залишитися вдома та готуватися до свята. По всій Україні за вікнами стоятиме негода та пройдуть дощі зі снігом, тому довгі прогулянки чи візит на різдвяні базари краще відкласти на початок 2022 року.

Погода на Новий рік у регіонах України

На Заході в останній день 2021 встановиться похмура погода з опадами. На Закарпатті, де стовпчики термометрів покажуть температуру близько 0 °С, пройде дощ із мокрим снігом. У решті західних регіонів дощі будуть невеликі (уночі є ймовірність дощу зі снігом). На вулиці буде незатишно, вогко та сиро (близько 2–4 °С), не забувайте рукавички й шарфи.

Південні області зустрічають Новий рік помірно морозною погодою (до −7 °С вночі та близько 0 °С вдень). Уночі, за даними Sinoptik.ua, істотних опадів не очікується, а от удень можливий дощ зі снігом. На Сході також встановиться слабка морозна погода (до −10 °С вночі та до 5–6 °С вдень). У першій половині дня в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях пройде невеликий сніг — новорічному настрою і засніженим пейзажам бути!

На Півночі України так Києві буде помірно морозно — удень до −2...−4 °С, уночі стовпчики термометра можуть опуститися до −8...−9 °С. Погода буде похмурою, з мокрим снігом — будьте обережні на дорогах! У центральних регіонах удень 31 грудня очікується близько 0 °С, часом — дощ зі снігом. Уночі похолодає до −3...−6 °С, зате обійдеться без опадів.

На карпатські курорти 31 грудня прийде слабкий мороз (до −2 °С) та дрібний сніг із дощем. Погода на Драгобраті, у Славському та на Буковелі стоїть похмура, але комфортна для активного відпочинку. Але лише на дозволених трасах! У високогір’ї Львівщини та на сході Закарпатської області 31 грудня діє третій рівень сніголавинної небезпеки — на більшості крутих схилів сніг закріплений дуже слабко.

Погода 1 січня

Новий рік розпочнеться із плюсової температури майже у всіх регіонах України. На Півдні, Заході та в Центрі температура зросте до 4–7 °С — якщо наважитеся на прогулянку 1 січня, обов’язково беріть із собою парасольку, дощ може затягнутися на весь день. На Півночі та Сході термометри покажуть близько 0 °С — за даними Sinoptik.ua, погода буде вологою, з пронизливим вітром до 12 м/с і мокрим снігом. Одягайтеся тепліше, а краще залишайтеся вдома з какао та мандаринами.

Про що свідчать прикмети на 31 грудня?

Якщо скучили за сонячними днями, чекайте на вітер зі сходу — кажуть, 31 грудня, на День святого Модеста, він має принести потепління. Або прислухайтеся, чи скрипить під ногами сніг: якщо не почуєте жодного звуку, скоро прийде відлига. А от якщо 31 грудня видалося морозним, варто готувати санчата та сніголіпи — ця прикмета обіцяє снігопади та сильні хуртовини.