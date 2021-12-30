ДБР повідомило чотирьом поліцейським про підозру в побитті адвоката в Києві

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Київ повідомили про підозру співробітниці Святошинського управління поліції Києва і трьом патрульним, які застосували силу до адвоката й перешкоджали його законній діяльності.

"У липні 2020 року адвокат став випадковим свідком затримання поліцейськими подружжя через підозру у зберіганні наркотиків. Він запропонував правову допомогу та усно уклав з чоловіком та жінкою відповідну угоду. Одразу після цього правник надав адвокатське посвідчення та висунув правоохоронцям законну вимогу зняти з його підзахисних кайданки, проте поліцейські відмовились", – повідомляє прес-служба ДБР.

Після прибуття слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції інспектор відділу дізнання не допустила захисника до місця проведення огляду пригоди та наказала його залишити. Також вона заборонила фіксувати слідчі дії на мобільний телефон, ігноруючи законні вимоги адвоката і затриманого.

У свою чергу патрульні виконували протиправні вказівки інспектора. Вони відштовхували юриста під час спроб підійти до свого підзахисного, вибили з його рук телефон, повалили на землю і завдали декілька ударів по тулубу. Після цього правоохоронці одягли на адвоката наручники та доставили до відділу поліції.

Інспектора відділу дізнання підозрюють у втручанні у діяльність захисника з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 397 КК України), двох патрульних – у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), а одному патрульному інспектору поліції інкримінують обидві вищезгадані статті.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років.