Водій Mercedes побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування

Прокурорами Подільської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 44-річному жителю Київської області - водію Mercedes-Benz, який завдав тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

У телеграм-каналі у вівторок Київська міська прокуратура повідомляє, що інцидент стався внаслідок конфлікту між водієм Mercedes-Benz G-500 та велосипедистом. Приводом цього стало паркування транспортного засобу на велосмузі.

"Роздратований зауваженням водій завдав велосипедисту кілька ударів по обличчю. Потерпілий втратив свідомість і впав на асфальт. Після цього нападник відтягнув чоловіка до узбіччя та поїхав з місця конфлікту", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Внаслідок удару 40-річний потерпілий велосипедист отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

Згідно з повідомленням, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

"Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційному порядку", - зазначають в прокуратурі.