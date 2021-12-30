Події

13:14 30.12.2021

"Укрзалізниця" електрифікувала близько 7 км колій ділянки Черкаси - ім. Тараса Шевченка

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"Укрзалізниця" електрифікувала близько 7 км колій ділянки Черкаси - ім. Тараса Шевченка

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) завершило електрифікацію майже 7-кілометрового перегону ім. Тараса Шевченка - Сміла; це частина ділянки Черкаси - ім. Тараса Шевченка, який "УЗ" електрифікує в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Як повідомила прес-служба компанії в четвер, 29 грудня в тестовому режимі було здійснено пробну поїздку електровозом для визначення технічного стану готовності нової контактної мережі цієї ділянки.

"Завершуємо 2021 рік маленькою перемогою. Завдяки підтримці держави "Укрзалізниця" реалізовує надзвичайно важливий проект і для жителів регіону, які отримають якісне залізничне сполучення, і для економіки країни загалом, адже електрифікація ділянки матиме позитивний вплив на перевезення вантажів і дасть змогу це робити швидше та екологічніше", - наводяться слова голови правління УЗ Олександра Очеретина.

Зазначається, що роботи з електрифікації перегону ім. Тараса Шевченка - Сміла виконано за участю працівників Знам'янської, Помічнянської та Шевченківської дистанцій електропостачання регіональної філії "Одеська залізниця" і філії "Енергоремтранс" "УЗ". У рамках виконання робіт було встановлено 120 опор і змонтовано близько 7 км контактної мережі.

Загалом у роботі було задіяно п'ять автомотрис, три будівельні комплекси (кран і будівельна установка). Щодня до робіт на ділянці було залучено близько 50 залізничників.

Крім того, вже встановлено 650 опор у напрямку Черкас.

Роботи з електрифікації 34-кілометрової ділянки ім. Тараса Шевченка - Черкаси розпочалися 6 серпня 2021 року.

Наразі між Черкасами та станцією ім. Тараса Шевченка на теплотязі курсують приміські потяги, чотири регіональні потяги, два потяги, які йдуть із Києва в Одесу та зі Львова в Черкаси, й вантажні потяги. На ділянці, окрім станцій ім. Тараса Шевченка і Черкаси, розташовані ще дві залізничні станції – Сміла та Білозір'я.

Теги: #велике_будівництво #укрзалізниця
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