Події

11:03 30.12.2021

У Печенігах Харківської області невідомі підірвали банкомат

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У Печенігах Харківської області невідомі підірвали банкомат

У ніч проти 30 грудня у селищі Печенігах Харківської області невідомі підірвали банкомат і забрали гроші.

"Внаслідок пригоди ніхто з громадян не постраждав. Суму завданих збитків банківській установі встановлюють", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Повідомлення про вибух надійшло до поліції о 2:46. Під час огляду місця події фахівці управління вибухотехнічної служби встановили, що саморобні вибухові пристрої було поміщено у сейфовий відсік банкомату, розташований у приміщенні лікарні.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції попередньо кваліфікували подію за ч.2 ст.194 (навмисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Вживають заходів щодо встановлення й затримання причетних до скоєння злочину.

Теги: #харківська_область #банкомат #підрив
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