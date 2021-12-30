Держкомтелерадіо не дозволило ввезення до України п'яти дитячих книг з російською пропагандою

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) відмовив українському імпортеру у видачі дозволу на ввезення з території Росії п'яти дитячих книг, у яких є російська пропаганда.

Як повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, зокрема, дитячі книги російського видавництва "Издательский дом "Проф-Пресс" з нейтральними назвами "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные професии", "Знаменитые животные", які імпортер мав намір розповсюджувати до України, проілюстровано зображеннями силовиків, військових та військової техніки держави-агресора.

Серед "365 сказок и стихов на каждый день" окремий вірш оспівує російську армію, яка всіх "захищає і рятує людство". Збільшення російської армії, розв'язання воєн, захоплення чужих територій. Ці складові, йдеться у дитячій книзі, зробили Росію "могущественнейшим государством в мире", - зазначено у повідомленні.

Експерти визнали, що вищезазначені видання містять пропаганду держави-агресора, а також її імперських геополітичних доктрин - порушують ст. 28, 281 закону України "Про видавничу справу".

"Експертна рада ухвалила рішення віднести ці видання до такої видавничої продукції, що не дозволена до розповсюдження на території України. Рішення експертної ради затверджено наказом Держкомтелерадіо", - йдеться у повідомленні.