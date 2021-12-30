Події

08:01 30.12.2021

Права, техпаспорт та студентський у застосунку "Дія" юридично прирівняні до паперових

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Права, техпаспорт та студентський у застосунку "Дія" юридично прирівняні до паперових

Електронні права водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у застосунку "Дія" приймаються на рівні з паперовими, повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що уряд схвалив відповідні постанови.

"Водійські права, техпаспорт та студентський у Дії тепер приймаються на рівні з паперовими. Ми зробили перший великий крок до запровадження електронних документів в Україні в серпні, коли запустили цифрові паспорти. Тепер завдяки ухваленому закону про режим paperless в Україні з’явилося поняття електронних документів. І це дозволяє нам набагато швидше оцифровувати документи. Поступово усі важливі для українців документи будуть доступні в Дії", - цитує прес-служба віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як повідомляється, з 2019 року ці документи були дійсні лише в рамках експериментальних проектів, що успішно зарекомендували себе. За цей час сформували 751 тисячу е-студентських. А також 4,4 млн посвідчень водіїв та 4,2 млн свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

 

 

 

Теги: #дія #документи
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