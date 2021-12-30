Події

07:50 30.12.2021

Біля будівлі Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізація поліцейських сил

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Біля будівлі Руставської в'язниці, куди перевезли Саакашвілі, мобілізація поліцейських сил

Близько двох десятків прихильників грузинської опозиції в цей час перебувають біля входу до Руставської в'язниці, куди кілька годин тому перевезли з військового шпиталю Горі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Опозиційний телеканал "Мтаварі архі" показав кадри мобілізації поліцейських сил біля Руставської в'язниці, на територію якої в'їхали кілька автобусів з поліцейськими, а також водометна машина.

У бесіді з телеканалом головний редактор газети "Хроніка плюс" Елісо Кіладзе заявила, що має інформацію, що Саакашвілі вивезли зі шпиталю проти його волі, в наручниках.

"Везли Саакашвілі не центральною автотрасою Горі - Тбілісі, а об'їзними дорогами", - сказала Кіладзе.

Як повідомлялося, екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

 

 

Теги: #саакашвілі #тюрма #ситуація #грузія
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