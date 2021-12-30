Саакашвілі перевезли до в'язниці в Руставі

Депутат Верховної ради України та дівчина екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика вивезли до в'язниці у місті Руставі.

"У якому він стані ніхто не знає. Його привезли до в'язниці у Руставі. Жодної більше інформації немає", - заявила Ясько під час ефіру у своєму Facebook.

Раніше Ясько заявила, що стан Саакашвілі критичний і його вивезли зі шпиталю до Горі.

"Після двох днів, коли не пускали нікого до Міхеіла, сьогодні керівництво лікарні дозволило українському консулу зайти до Міхеіла Саакашвілі, і ми отримали інформацію, в якому стані він зараз перебуває. Стан критичний, він практично весь час лежить, має неврологічні напади, медичну допомогу він не отримує. На жаль, зараз його стан дуже слабкий, і це не жарти", - заявила Ясько під час ефіру у своєму Facebook.

Як повідомлялося, громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада без погодження з родичами та адвокатами його перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. У понеділок політик, який проходив лікування у військовому шпиталі Горі після тривалого голодування, заявив, що до нього увійшли люди у чорній формі та повідомили про рішення вивезти з військового шпиталю. Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії повідомляла, що відомство вирішило відкласти переведення до спецустанови в Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.