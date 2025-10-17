Тюремні строки отримали три коригувальника ворожих ударів по Чернігівщині та Донеччині

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки ув’язнено ще трьох російських агентів, які коригували ворожий вогонь на півночі та сході України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ повідомляє, що фігуранти були затримані у 2024 році.

Двоє з них, як зазначають у відомстві, входили до агентурних мереж спецслужб РФ та були "націлені" на збір даних про Сили оборони. Обидва отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"Один з них – 52-річний житель Покровського району, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як гру) через свого знайомого – "зв’язкового" з тимчасово захопленої території регіону", - йдеться в повідомленні.

За завданням окупантів агент обходив фронтову місцевість і фіксував координати опорних пунктів та вогневих позицій захисників Донеччини.

Інший – 28-річний студент з Чернігова, який "зливав" співробітнику ФСБ маршрути руху української бронетехніки у напрямку східного фронту.

Третій засуджений, як інформують в СБУ – 49-річний житель Мирнограда, який чекав повної окупації Донецької області та передавав у російський чат-бот локації позицій ЗСУ.

"З урахуванням співпраці зі слідством, цей фігурант отримав 9 років позбавлення волі", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.