У Британії зафіксували новий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - понад 183 тис. випадків

Британські медичні служби за середу виявили найвищу від початку пандемії в країні добову кількість захворювань COVID-19 - 183 037 випадків зараження, повідомляє телеканал Sky News.

Така інформація щодо Північної Ірландії не публікувалася через різдвяні свята, тому в підсумкову цифру включені дані щодо Північної Ірландії за п'ять днів - 22 972 випадки, зазначає Sky News.

Крім того, в Англії зареєстрували 138 287 нових випадків COVID-19, у Шотландії – 15 849 заражень, а в Уельсі – 5 929, передає телеканал.

Попередній рекорд було зафіксовано у вівторок, він становив понад 129 тис. випадків за добу.

Також за минулу добу зафіксували 57 смертей серед інфікованих.

Понад 90% нових випадків коронавірусу в Англії та близько 80% у Шотландії належать до штаму "омікрон".

За весь період пандемії у Великій Британії було виявлено понад 12,5 млн випадків зараження COVID-19 та близько 148 тис. смертей від наслідків захворювання.