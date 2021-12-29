У новорічну ніч публічну безпеку в Україні забезпечуватимуть близько 10 тис. правоохоронців

Публічну безпеку під час масових заходів новорічної ночі в Україні забезпечуватимуть близько 10 тис. правоохоронців, зокрема 2 тис. військовослужбовців Національної гвардії, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Наша робота буде спрямована на запобігання випадкам порушень правил дорожнього руху, попередження хуліганських дій. Дуже багато автомобілів, багато сімей їдуть на відпочинок, до рідних. Повинні гарантувати безпеку та надавати допомогу, особливо з огляду на сьогоднішні погодні умови", – заявив Клименко на відеоселекторній нараді з керівниками структурних та територіальних підрозділів поліції у середу, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Він також звернув увагу на необхідність налагодження чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо планування спільних заходів безпеки. Водночас, для постійного моніторингу оперативної обстановки буде організовано роботу ситуаційних центрів підрозділів поліції в областях.

"Інше наше завдання – забезпечити належний контроль та реагування на використання піротехнічних засобів у місцях скупчення людей. Щороку ми фіксуємо велику кількість надзвичайних подій, пов'язаних із травмуванням громадян. Особливо це стосується продажу таких товарів неповнолітнім, які не вміють користуватися ними та часто травмуються. Тому ми повинні вжити всіх профілактичних заходів з безпеки людей", - наголосив Клименко.

Зазначається, що святкові заходи новорічної ночі заплановані як мінімум у 500 населених пунктах України.

Крім того, під час наради правоохоронці обговорили гарантування публічної безпеки та правопорядку під час масових заходів 1 січня 2022 року з нагоди 113-річчя від дня народження Степана Бандери. Заплановано проведення 50 таких заходів, участь у яких, згідно з заявками, братимуть близько 10 тисяч громадян у всій країні.