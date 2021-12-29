Російські найманці на Донбасі тричі порушили режим "тиші" з початку доби

З початку доби 29 грудня з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, повідомив штаб Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій противника немає", - зазначається у повідомленні.

Поблизу Новолуганського бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Трьохізбенки противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки російські найманці відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - наголошується в повідомленні.