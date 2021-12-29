Жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, доставили до Києва на санітарному літаку ДСНС

У середу о 17:37 санітарний літак Держслужби з НС України приземлився на аеродромі в Києві, доставивши з Івано-Франківська одну з жінок, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні, повідомила прес-служба ДСНС.

28 грудня під час пожежі в реанімаційному відділенні на першому поверсі чотириповерхової будівлі Косівської лікарні (Івано-Франківська область) загинули троє людей. "Продовжується боротьба за життя ще трьох постраждалих, які дістали опіки різної тяжкості - від 20% до 80%", - зазначили у ДСНС.