Події

18:51 29.12.2021

Жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, доставили до Києва на санітарному літаку ДСНС

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Жінку, яка постраждала внаслідок пожежі у Косівській лікарні, доставили до Києва на санітарному літаку ДСНС

У середу о 17:37 санітарний літак Держслужби з НС України приземлився на аеродромі в Києві, доставивши з Івано-Франківська одну з жінок, яка постраждала під час пожежі в Косівській лікарні, повідомила прес-служба ДСНС.

28 грудня під час пожежі в реанімаційному відділенні на першому поверсі чотириповерхової будівлі Косівської лікарні (Івано-Франківська область) загинули троє людей. "Продовжується боротьба за життя ще трьох постраждалих, які дістали опіки різної тяжкості - від 20% до 80%", - зазначили у ДСНС.

 

Теги: #пацієнт #дснс
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