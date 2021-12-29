Більшість українців вважають мемом року прес-конференцію Зеленського

5,2% українців вважають мемом року прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, а ще 3,4% - самого главу держави, свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 2,6% опитаних назвали мемом 2021 року мера Києва Віталія Кличка, 2,6% - народного депутата від "Слуги народу" Миколу Тищенка, зокрема за його заяви "про ціни на продукти". 2,5% респондентів назвали мемом "1000 гривень від Зеленського", а 2,1% - нардепа від "ОПЗЖ" Іллю Киву, зокрема "Киву-вченого".

Не змогли відповісти на це відкрите запитання 47,2% респондентів, 3% запевнили, що таких подій не було, а майже 14% не захотіли відповідати взагалі.

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.