Події

11:28 29.12.2021

Прокуратура розслідує вибух у лікарні в Косові, одна з версій – заупокійна свічка в реанімації

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Прокуратура розслідує вибух у лікарні в Косові, одна з версій – заупокійна свічка в реанімації

Івано-Франківська обласна прокуратура у зв'язку з пожежею в Косівській центральній районній лікарні здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки, унаслідок чого загинули та постраждали люди.

"За даними слідства, увечері 28 грудня 2021 року на першому поверсі реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні спалахнула пожежа. Загинуло троє пацієнтів – дві жінки та чоловік. Троє медиків отримали опіки різних ступенів тяжкості. Їх госпіталізовано. За попередніми даними, причина пожежі – порушення вимог пожежної безпеки", – повідомляє Офіс генерального прокурора.

Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

У свою чергу в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що в реанімації працювало одночасно п’ять кисневих концентраторів, що створило умови для перенасиченості повітря киснем.

"Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від COVID-19 один із співробітників закладу, за традицією, поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети... У таких умовах швидкого розповсюдження пожежі було не уникнути", - йдеться в повідомленні.

Наразі лікарі борються за життя тих, хто отримав травми. Також наголошується, що ДСНС невідкладно перевірить стан пожежної безпеки у лікарнях.

Як повідомлялося, у Косівській центральній районній лікарні стався вибух із подальшою пожежею. До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів персонал евакуював 12 хворих.

Пізніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що в палаті, де сталося загоряння, виявили тіла двох загиблих (лежачі хворі), також постраждали чотири медичні працівники, двоє з яких перебувають у тяжкому стані та двоє у стані середньої тяжкості. Постраждалих госпіталізували з опіками до лікарні.

Згодом голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що внаслідок вибуху та подальшої пожежі в реанімаційному відділенні у Косівській центральній районній лікарні (Івано-Франківська обл.) загинуло чотири особи, ще трьох було госпіталізовано до обласної лікарні.

Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання та ліжка на площі 55 кв. м. До гасіння було залучено 21 особу та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС 11 осіб та 2 одиниці техніки.

Теги: #вибух #пожежа #лікарня
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