Події

09:53 29.12.2021

Унаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті загинули чотири людини, трьох госпіталізовано

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Унаслідок пожежі в лікарні на Прикарпатті загинули чотири людини, трьох госпіталізовано

Унаслідок вибуху та подальшої пожежі в реанімаційному відділенні в Косівській центральній районній лікарні (Івано-Франківська обл.) загинули чотири людини, ще трьох госпіталізували до обласної лікарні, заявила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.

"Чотири людини загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє - від пожежі", - зазначила Онищук.

Вона додала, що ще три людини постраждали. Їх направили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. "Їм надається увесь спектр допомоги", - наголосила голова ОДА.

У свою чергу сектор комунікації поліції Івано-Франківської області повідомив, що займання сталося на першому поверсі реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні.

"28 грудня на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в м. Косів на першому поверсі чотириповерхової будівлі виникла пожежа. Йдеться про медичний заклад. Рятувальники невідкладно евакуювали людей із лікарні, а надалі ліквідували пожежу", - зазначено в повідомленні.

На місці події поліцейські забезпечують охорону громадського порядку. Слідчі здійснюють першочергові необхідні заходи для з'ясування обставин і причин пожежі.

Інформацію про подію внесено до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Після огляду місця події вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, в Косівській центральній районній лікарні стався вибух із подальшою пожежею. Персонал медзакладу евакуював 12 хворих іще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Пізніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що в палаті, де сталося займання, виявили тіла двох загиблих (лежачі хворі), а також постраждали чотири медичні працівники, двоє з які перебувають у важкому стані та двоє - у стані середньої тяжкості. Потерпілих з опіками госпіталізували.

Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання й ліжка на площі 55 кв.м. До гасіння залучалася 21 людина і шість одиниць техніки, з них від ДСНС 11 чоловік і дві одиниці техніки.

Теги: #івано_франківська #жертви #пожежа
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