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08:30 29.12.2021

"Укрзалізниця" запустила прямі поїзди з Василькова до Києва

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"Укрзалізниця" запустила прямі поїзди з Василькова до Києва

АТ "Укрзалізниця" завершило реконструкцію ділянки Васильків – Васильків-2, тепер приміські потяги курсуватимуть безпосередньо до центру Василькова, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"11 кілометрів – саме стільки залізничних колій потрібно було електрифікувати та відремонтувати для того, щоб з'єднати столицю з одним із ключових міст у багатомільйонній київській агломерації. У максимально короткі терміни налагодили необхідні процеси і вже сьогодні мешканці Василькова нарешті отримали комфортну альтернативу автомобільному транспорту", – розповідає Кубраков.

В "Укрзалізниці" очікують, що у будні пасажиропотік на маршруті досягатиме позначки 5-7 тисяч пасажирів на добу. Зазначається, що такі проекти як Kyiv City Express, Київська обхідна дорога допоможуть розвантажити Київ від заторів, а пасажирам розпочати планувати власний час подорожі.

За інформацією "УЗ", загалом у рамках реконструкції ділянки Васильків-Васильків-2 встановили 258 опор та електрифікували 11 км колій, модернізували 4 залізничні переїзди, капітально відремонтували понад 10 км колій, уклали майже 9 км плит безстикового шляху та розчистили смугу відведення від дерев та іншої рослинності. Також на ділянці запровадили сучасну мікропроцесорну систему стрілок та сигналів.

Крім того, збудовано нову пасажирську платформу у Василькові, розташовану в центрі міста, куди тепер курсуватимуть усі приміські потяги з Києва. Раніше вони прибували на станцію Васильків-1, яка, як не дивно, знаходиться у селищі Калинівка, що за 10 кілометрів від Василькова. Нова платформа має систему звукового сповіщення пасажирів, встановлено систему відеоспостереження та інформаційні табло.

Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 – Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин.

 

 

Теги: #рейси #електричка #укрзалізниця
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