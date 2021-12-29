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08:25 29.12.2021

В Україні за добу виявили 5 454 нових випадки захворювання на СOVID-19, одужали 12 352 людини, 307 померли

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В Україні за добу виявили 5 454 нових випадки захворювання на СOVID-19, одужали 12 352 людини, 307 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 5 454 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 12 352 людини, 307 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 28 грудня в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 353, медпрацівників - 98); 131 129 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 34 463 людини, другу дозу - 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу - 1290 осіб. Також за минулу добу госпіталізовано 1 153 людей; летальних випадків - 307; одужали - 12 352 людини", - зазначено в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 28 грудня, виявили 2 248 нових випадків захворювання СOVID-19, 27 грудня виявили 1 864 нових випадки захворювання СOVID-19, 26 грудня було зафіксовано 2 810 нових випадків, 25 грудня захворіли 5 276 людей, 24 грудня за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання СOVID-19, 23 грудня було зафіксовано 7 312 нових випадків, 22 грудня виявили 6 363 нові випадки захворювання СOVID-19, 21 грудня повідомлялося про 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 20 грудня за добу виявлено 2 536 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 654 690 людей; одужали 3 449 880 осіб; летальних випадків - 95 412.

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 639 498 осіб, з них отримали першу дозу 14 639 496 людей, отримали дві дози 13 542 266 осіб, отримали додаткову дозу - 2 610 чоловік, бустерну дозу - 2 280 осіб. Загалом проведено 28 186 652 щеплення.

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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