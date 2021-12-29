Держрада Бельгії призупинила рішення про закриття театрів через пандемію

Як ляпас виконавчій влади розцінили бельгійські ЗМІ рішення Державної ради Бельгії скасувати урядову заборону на діяльність низки об'єктів культури у зв'язку з очікуваним загостренням "пандемії" через поширення штаму "омікрон".

"Державна рада щойно призупинила дію королівського указу, за яким закривалися театральні зали згідно з рішенням комітету за погодженням, схваленим у середу, 22 грудня", - повідомив увечері у вівторок телеканал RTBF.

Позов був поданий театральним продюсером Матьє Пентом. До його набору обвинувачень входили зловживання влади своїми повноваженнями, непропорційність вжитих заходів, замах на право на працю, а також заборона доступу до культури.

Адвокат Пента пояснив, що рішення Державної ради стосується лише таких залів, як театри та культурні центри. Рішення діє від сьогодні. Кінотеатри та інші порушені указом заклади на кшталт боулінгів, ігрових залів, парків атракціонів, за його словами, не згадані у постанові Держради.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо 22 грудня після засідання комітету за погодженням, до якого входять керівники федеральної та регіональної влади, оголосив про тимчасове закриття низки об'єктів культури. Заборонялося, зокрема на різдвяно-новорічні свята, більшість колективних заходів у закритих приміщеннях: відвідування театрів, кінотеатрів, концертів, ігрових залів, з'їздів та конгресів, деяких місць розваг і дозвілля.

Діячі культури зустріли в штики це рішення, вважаючи його дискримінаційним та нелогічним у той час, як публіка їздить щодня у багатолюдному громадському транспорті та заборона не торкнулася роботи ресторанів та кафе. При цьому низка експертів у галузі епідеміології висловили солідарність з представниками сектора, що збунтувався.

У Брюсселі 26 грудня відбулася багатотисячна маніфестація протесту, на яку прийшли багато відомих представників бельгійської культури та співчуваючі їм люди. На плакатах, які тримали протестувальники, можна було прочитати: "Культура –це необхідність", "Немає майбутнього без культури".

Акції протесту не обмежилися маніфестацією та мітингом. Керівники десятків кінотеатрів заявили, що не підкоряться урядовим заходам та продовжать виконувати оголошені програми.

Натхненні успіхом театральної сфери представники сектора мають намір відстоювати права інших культурних об'єктів.

Державна рада є найвищим адміністративним судом Бельгії. До його функцій входить надання юридичної допомоги виконавчій владі та виконання функцій Верховного суду адміністративного правосуддя.