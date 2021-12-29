У більярдному клубі Одеси зловмисник вчинив стрілянину, в результаті чого загинула людина, ще одну поранено

У більярдному клубі Одеси на вул. Посмітного зловмисник вчинив стрілянину, поранивши двох людей, один з яких загинув, а іншого доправили до лікарні, повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі. В результаті події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні. Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили передбачуваного зловмисника та вилучили у нього зброю, з нею проводять невідкладні заходи.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (навмисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.