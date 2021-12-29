Події

07:31 29.12.2021

Минулої доби зафіксовано два порушення режиму тиші на Донбасі

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Минулої доби зафіксовано два порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, повідомили в прес-центрі Операції об'єднаних сил.

"Минулої доби, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у середу.

Як зазначається, неподалік Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. У бік Кримського найманці відкривали вогонь зі станкових та протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Станом на 7.00 ранку, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

 

Теги: #зведення #оос
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