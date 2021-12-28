Події

21:10 28.12.2021

Байден скасовує заборону на в'їзд з низки африканських країн, такі обмеження більше неефективні

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Байден скасовує заборону на в'їзд з низки африканських країн, такі обмеження більше неефективні

Президент США Джо Байден у вівторок оголосив про скасування з 31 грудня введеної в листопаді заборони на в'їзд у країну осіб з восьми африканських держав, зокрема з ПАР, через виявлення там штаму коронавірусу COVID-19 "омікрон".

"Грунтуючись на рекомендаціях Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) я дійшов висновку, що в інтересах Сполучених Штатів - скасувати постанову (про заборону на поїздки до США - ІФ). Обмеження на поїздки, введені цією постановою, більше не є необхідними для захисту громадського здоров'я", - йдеться у заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому.

У документі зазначається, що скасування обмежень набуде чинності 31 грудня 2021 о 00:01 за місцевим часом (08:01 кск).

У документі наголошується, що вчені дійшли висновку, що вакциновані від коронавірусу особи "захищені від тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації у разі зараження варіантом "омікрон".

Згідно із заявою, варіант "омікрон" зафіксований вже більш ніж у 100 країнах та дуже поширений у США. Президент зазначає, що, незважаючи на цей факт, адміністрація Білого дому доклала зусиль з метою зробити міжнародні поїздки до США з усіх країн безпечнішими. Зокрема, як нагадав Байден, у CDC скоротили терміни обов'язкового тестування на COVID-19 перед в'їздом до США повністю вакцинованих міжнародних мандрівників - з трьох днів до поїздки до одного дня.

Сполучені Штати з 29 листопада обмежили в'їзд із кількох країн Африки у зв'язку з появою та поширенням штаму коронавірусу "омікрон". Обмеження торкнулися ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку та Малаві.

США займають перше місце за кількістю діагностованих випадків коронавірусу та смертності внаслідок зараження ним. Так, у країні за час пандемії виявили понад 53,7 млн. заражень COVID-19, понад 839 тис. інфікованих померли.

Штам коронавірусу COVID-19 "омікрон" було виявлено у листопаді на півдні Африки. Вважається, що він викликає значно менше важких наслідків при зараженні, ніж його "попередники". Водночас, він перевершує їх за швидкістю поширення.

У ВООЗ раніше повідомляли, що кількість випадків "омікрону" у світі подвоюється кожні 1,5-3 дні.

 

 

Теги: #вїзд #сша #африка #дозвіл
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