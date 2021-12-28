"Меморіал" обіцяє знайти законні способи продовжувати роботу

Правління Міжнародного історико-просвітницького товариства "Меморіал" (визнано в РФ НКО-іноагентом) заявило, що шукатиме законних способів для продовження його роботи.

Верховний суд РФ за позовом Генпрокуратури ліквідував у вівторок Міжнародне історико-просвітницьке товариство "Меморіал".

"Зрозуміло, ми опротестовуватимемо рішення Верховного суду РФ усіма доступними нам шляхами. І ми знайдемо законні способи продовжувати нашу роботу", - йдеться у повідомленні правління "Меморіалу", оприлюдненому на сайті організації у вівторок.

"Наша країна потребує чесного та сумлінного осмислення радянського минулого; у цьому - запорука її майбутнього. Смішно думати, що судова ліквідація Міжнародного Меморіалу зніме це питання з порядку денного. Пам'ять про трагедії минулого необхідна всьому російському суспільству. І не лише російському: пам'ять про державний терор об'єднує усі колишні радянські республіки", - зазначили у правлінні організації.