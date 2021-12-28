Події

09:46 28.12.2021

В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

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В аеропорту "Бориспіль" за п'ять днів виявили 35 підроблених COVID-сертифікатів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" у період із 23 до 27 грудня 35 осіб подали документи про вакцинацію з ознаками підроблення, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію", - зазначається в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України про підроблення та використання підроблених документів.

Теги: #поліція #аеропорт #бориспіль #сертифікати
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