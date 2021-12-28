В Україні за добу виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 789 осіб, 134 померло

В Україні станом на ранок вівторка зафіксовано 2 248 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 789 людей, 134 померли, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 27 грудня в Україні: зафіксовано 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 137, медпрацівників – 19); 46 024 особи були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 498 осіб, другу дозу – 33 231 особа, додаткову дозу отримали 98 осіб, ревакцинальну дозу – 197 осіб. Також за минулу добу: госпіталізовано – 944 особи; летальних наслідків – 134; одужало – 4 789 осіб", - сказано в повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 27 грудня виявили 1 864 нових випадків захворювання СOVID-19, 26 грудня – 2 810 нових випадків захворювання СOVID-19, 25 грудня виявили 5 276 нових випадків захворювання СOVID-19, 24 грудня за добу виявили 6 647 нових випадків захворювання СOVID -19, 23 грудня виявили 7 312 нових випадків захворювання СOVID-19, 22 грудня виявили 6 363 нові випадки захворювання СOVID-19, 21 грудня повідомлялося про 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 20 грудня виявили за добу 2 536 випадків захворювання на СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 649 236 осіб; одужало – 3 437 528 осіб; летальних наслідків - 95 105.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 осіб, з них отримали першу дозу – 14 605 033 особи, отримали дві дози – 13 447 292 особи, отримали додаткову дозу – 2 208 осіб, ревакцинальну дозу – 990 осіб. Загалом проведено 28 055 523 щеплення.