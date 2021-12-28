У Торецьку введено НС через аварію на водоводі в "сірій" зоні

У Торецьку (Донецька обл.) оголошено надзвичайну ситуацію через аварію на водоводі в "сірій" зоні, повідомила прес-служба Торецької міської військово-цивільної адміністрації.

"Сьогодні, 27 грудня 2021 року, відбулося засідання комісії з ТЕБ та НС, під час якої було оголошено надзвичайну ситуацію у зв'язку зі скороченням надходження води до м.Торецьк на 60% від запланованого", - йдеться у повідомленні на сайті адміністрації у понеділок.

Чиновники нагадали, що 26 грудня відбулися заплановані ремонтні роботи на водопроводі Горлівка-Торецьк.

"Аварійна ситуація була усунена, але обсяг води не збільшився. Тому, ймовірно, існує ще розрив у сірій зоні, для виявлення та усунення якого потрібен час", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з недостатнім обсягом постачання води з метою забезпечення водопостачанням населення громади прокачування води районами здійснюватиметься: 27 грудня з 19.00 до 28 грудня 8.00 – Забалочна частина міста; 28 грудня з 18.00 – Центральна частина міста, селище Північне, м. Залізне.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, просимо населення не робити розбір води із системи теплопостачання і, за можливості, до усунення причин недостатньої подачі води мати вдома запас на 1-1,5 діб", - йдеться в повідомленні.