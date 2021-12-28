За добу російські найманці на Донбасі десять разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

Минулої доби російські найманці на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранення зазнали двоє військовослужбовців ЗСУ. З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їх здоров'я - важкий", - сказано у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у вівторок.

Противник відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів, мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у зведенні.