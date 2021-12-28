Події

07:22 28.12.2021

За добу російські найманці на Донбасі десять разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

1 хв читати
За добу російські найманці на Донбасі десять разів порушили режим тиші, двох українських військових поранено

Минулої доби російські найманці на Донбасі 10 разів відкривали вогонь по українським позиціям, поранення зазнали двоє військовослужбовців ЗСУ. З початку цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили у прес-центрі штабу ООС.

"Минулої доби, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння… В результаті дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їх здоров'я - важкий", - сказано у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у вівторок.

Противник відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів, мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Гнутового російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Станом на 7.00, 28 грудня, з боку російсько-окупаційних військ порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

 

 

Теги: #зведення #оос
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:54 28.12.2021
Українськими військовими в зоні ООС затримано озброєного російського найманця в наркотичному сп'янінні

Українськими військовими в зоні ООС затримано озброєного російського найманця в наркотичному сп'янінні

19:18 27.12.2021
Російські найманці на Донбасі дев’ять разів порушили режим "тиші", двох українських військовослужбовців поранено

Російські найманці на Донбасі дев’ять разів порушили режим "тиші", двох українських військовослужбовців поранено

07:19 27.12.2021
З початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі, поранено українського військового

З початку доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню на Донбасі, поранено українського військового

19:10 26.12.2021
Одного українського військового поранено на Донбасі в неділю

Одного українського військового поранено на Донбасі в неділю

12:03 26.12.2021
Російські найманці на Донбасі 1 раз порушили режим припинення вогню з початку доби-ООС

Російські найманці на Донбасі 1 раз порушили режим припинення вогню з початку доби-ООС

07:40 26.12.2021
Минулої доби зафіксовано одне порушення режиму тиші на Донбасі

Минулої доби зафіксовано одне порушення режиму тиші на Донбасі

19:17 25.12.2021
На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці не порушували режим припинення вогню від початку доби

07:19 25.12.2021
За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

За добу російські найманці 5 разів порушили режим тиші, поранено українського військовослужбовця

17:36 24.12.2021
На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці тричі порушили режим припинення вогню від початку доби

15:03 24.12.2021
Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 789 осіб, 134 померло

Під час пожежі у Львові загинуло троє людей

Резніков: Питання оборони країни – не тема для політичного піару

Саакашвілі знепритомнів після оголошення вимоги Мін'юсту Грузії перевезти його зі шпиталю до в'язниці

Українськими військовими в зоні ООС затримано озброєного російського найманця в наркотичному сп'янінні

ОСТАННЄ

Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі перевищила 281,4 млн

Внаслідок аварії на підстанціях у Миколаєві декілька мікрорайонів залишаються без електропостачання

В Україні за добу виявили 2 248 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 789 осіб, 134 померло

"Омікрон" призвів до швидкого зростання випадків зараження коронавірусом у Туреччині

В Англії напередодні Нового року не збираються вдаватися до нових обмежень у боротьбі з COVID-19

У Торецьку введено НС через аварію на водоводі в "сірій" зоні

Лікар Саакашвілі вважає, що екс-президента повертати до в'язниці не можна, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці

Радник президента США запевнив Польщу у готовності захищати її у разі "агресії Росії"

Рада міністрів Франції перетворила "санітарну перепустку" на "вакцинну перепустку"

Під час пожежі у Львові загинуло троє людей

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА