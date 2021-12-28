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07:08 28.12.2021

Резніков: Питання оборони країни – не тема для політичного піару

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Резніков: Питання оборони країни – не тема для політичного піару

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав органи місцевого самоврядування утриматися від неузгоджених кроків і заяв, що йдуть всупереч положенням Закону України "Про основи національного спротиву", які можуть ввести громадян в оману та зашкодити інтересам оборони держави.

"Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування та інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше — захист нашої країни. Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен — у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес", – цитує Резнікова прес-служба на сайті Міноборони у понеділок увечері.

Міністр наголосив, що "є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові". Він додав, що глави громад не очолюють формування Сил тероборони та "мають діяти в межах своїх компетенцій".

"Законом "Про основи національного спротиву" визначено, що організація та виконання завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони як складової частини ЗСУ, а безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється Головнокомандувачем ЗСУ через Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ", - нагадав Резніков.

Він зазначив, що етапи та порядок створення та розвитку Сил територіальної оборони ЗСУ визначаються Головнокомандувачем ЗСУ. "Командування Сил територіальної оборони ЗСУ організовує створення і забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною та здійснює контроль за її станом. Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони", – цитує Резнікова прес-служба відомства.

Міністр також наголосив, що під час практичної стадії реалізації положень цього закону, важливо, "щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується". Він додав, що "у питаннях оборони не може бути жодної двозначності".

"Перше і єдине, що всі мають запам‘ятати — створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компоненту всеохоплюючої оборони у складі Збройних Сил України — це виключна компетенція військових, їх функція", – заявив Резніков.

За словами міністра, після схвалення узгоджених профільним урядовим комітетом 14 актів буде створено необхідну базу для практичного здійснення закону про основи національного опору вже з 1 січня 2022 року.

"Найближчим часом після затвердження підзаконних актів Міноборони організує навчання місцевих керівників для недопущення помилок та самовільних дій (які вже зустрічаються на місцях) і суворо вимагатиме дотримання законодавства", - підсумував Резніков.

 

 

Теги: #політика #піар #міноборони
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