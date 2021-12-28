Українськими військовими в зоні ООС затримано озброєного російського найманця в наркотичному сп'янінні

У понеділок, 27 грудня, українськими військовими затриманий озброєний російський найманець, що перебував у сильному наркотичному сп'янінні, який рухався через лінію зіткнення у бік українських позицій, повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"Уранці, 27 грудня 2021 року, в Луганській області в районі наглядового пункту одного з підрозділів, який виконує бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, було затримано представника незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Порушник у російській формі, у стані сильного наркотичного сп'яніння рухався через лінію зіткнення у бік українських позицій", – йдеться у повідомленні в понеділок увечері.

Зазначається, що сорокарічний затриманий проходив службу за контрактом в одному із підрозділів незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ. Мав при собі паспорт так званої "ЛНР". Надалі з'ясувалося, що він із 2006 до 2012 року відбував покарання у місцях позбавлення волі за ст.115, ч.1 КК України (умисне вбивство).

Українські військовослужбовці передали затриманого представникам Служби безпеки України.

Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин протиправної діяльності затриманого тривають.