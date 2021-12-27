Події

19:46 27.12.2021

У Греції на тлі зростання захворюваності COVID-19 на 3-16 січня ще більше посилять обмеження

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У Греції на тлі зростання захворюваності COVID-19 на 3-16 січня ще більше посилять обмеження

Влада Греції з метою стримати подальше зростання захворюваності COVID-19 запровадить на 3-16 січня низку додаткових обмежень, які переважно торкатимуться нічних розважальних закладів, повідомляє в понеділок видання The Guardian.

Так, глава МОЗ Греції Танос Плевріс оголосив, що маски високого ступеня захисту будуть обов'язковими для носіння в супермаркетах, громадському транспорті, закладах громадського харчування.

Також барам і ресторанам потрібно буде закриватися опівночі, а за одним столиком не можна буде розміщувати більше ніж шість відвідувачів.

"Якщо ми визначимо, що ці заходи не виконуються, ми заборонимо виконання музики у розважальних закладах", - наголосив міністр.

Також заповнюваність трибун на спортивних заходах має становити або 10% місткості, або 1 тис. осіб. Будинки для людей похилого віку можна відвідувати лише за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого протягом 48 годин до візиту.

Тим часом, у понеділок за добу в Греції виявили рекордні ще 9 284 випадки COVID-19, а ще 66 людей померли через коронавірус.

Раніше в грудні МОЗ Греції також відмінило масові заходи на новорічні та різдвяні свята, а також зобов'язало мешканців носити маски для стримування поширення варіанта коронавірусу "омікрон".

За весь період пандемії в Греції було виявлено понад 1 млн випадків зараження вірусом та близько 20,4 тис. смертей від наслідків захворювання, тоді як приблизно 997 тис. осіб одужали.

 

 

Теги: #греція #обмеження #поширення
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