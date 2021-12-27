Події

19:18 27.12.2021

Російські найманці на Донбасі дев’ять разів порушили режим "тиші", двох українських військовослужбовців поранено

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Російські найманці на Донбасі дев’ять разів порушили режим "тиші", двох українських військовослужбовців поранено

З початку доби, 27 грудня, з боку російських найманців на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, одне з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляється на сторінці операції Об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

"У результаті дій противника двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я – тяжкий", - наголошується у повідомленні.

У напрямку селища Нью-Йорк (Донецька обл.) противник тричі відкривав вогонь з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новозванівки (Луганська обл.) російські найманці застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік села Гнутове (Донецька обл.) противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

У районі Новолуганського (Донецька обл.) ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки (Донецька обл.) – з мінометів калібру 120 мм.

На околицях Красногорівки та Травневого (Донецька область) російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #зведення #оос
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