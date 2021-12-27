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14:56 27.12.2021

У Києві створюють штаб територіальної оборони

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У Києві створюють штаб територіальної оборони

У Києві створюють штаб територіальної оборони; система тероборони столиці має бути розгорнута найближчим часом, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Андрій Крищенко.

За інформацією прес-служби КМДА, набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва триває.

У січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Як зазначено в повідомленні, мер Києва Віталій Кличко провів нараду з заступниками голови КМДА, керівниками департаменту муніципальної безпеки, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва, представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.

"Заяви та погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьована координація і дії всіх служб і структурних підрозділів", – зазначив Віталій Кличко.

Мер також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури міста. "Таких об'єктів у Києві понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема - Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони", - повідомила прес-служба.

Теги: #тероборона #штаб #київ
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